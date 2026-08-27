Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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27.08.2026 10:02:02
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Eaton eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde die Eaton-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 351.40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.285 Eaton-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 119.36 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 26.08.2026 auf 419.44 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.36 Prozent angezogen.
Eaton war somit zuletzt am Markt 158.96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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