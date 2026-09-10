S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Eaton-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Eaton-Anteile an diesem Tag 160.39 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 62.348 Eaton-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Eaton-Aktie auf 415.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’888.15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +158.88 Prozent.

Eaton erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 164.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch