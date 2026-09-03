Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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03.09.2026 10:02:30
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Eaton-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 03.09.2023 wurde das Eaton-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Eaton-Aktie bei 233.67 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eaton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.280 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’672.66 USD, da sich der Wert eines Eaton-Anteils am 02.09.2026 auf 390.85 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 1’672.66 USD, was einer positiven Performance von 67.27 Prozent entspricht.
Eaton wurde am Markt mit 151.71 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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