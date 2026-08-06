S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Eaton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 215.90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.463 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 05.08.2026 207.17 USD wert, da der Schlussstand 447.28 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 107.17 Prozent vermehrt.

Eaton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172.72 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch