Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitables Eaton-Investment?
|
06.08.2026 10:02:29
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Eaton-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Eaton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 215.90 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.463 Eaton-Aktien. Die gehaltenen Eaton-Anteile wären am 05.08.2026 207.17 USD wert, da der Schlussstand 447.28 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 107.17 Prozent vermehrt.
Eaton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 172.72 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Ausblick: Eaton vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.07.26
|S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Eaton veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Eaton Corporation Public Limited Company
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Eaton Corporation am 06.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.