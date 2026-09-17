S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eaton-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurde das Eaton-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Eaton-Aktie 62.35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Eaton-Papier investiert hätte, hätte er nun 1.604 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (397.80 USD), wäre das Investment nun 638.01 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 538.01 Prozent vermehrt.

Eaton wurde am Markt mit 152.25 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch