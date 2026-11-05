S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Eaton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 171.30 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5.838 Eaton-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’061.18 USD, da sich der Wert einer Eaton-Aktie am 04.11.2026 auf 353.08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 106.12 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Eaton eine Börsenbewertung in Höhe von 152.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch