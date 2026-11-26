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26.11.2026 10:02:03
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Eaton-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eaton gewesen.
Eaton-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 228.72 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.372 Eaton-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 317.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’389.52 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 38.95 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Eaton bezifferte sich zuletzt auf 124.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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