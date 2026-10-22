Eaton Corporation Aktie 20100637 / IE00B8KQN827
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22.10.2026 10:02:03
S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Eaton-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Eaton-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Eaton-Anteile an diesem Tag 360.60 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Eaton-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 27.732 Eaton-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.10.2026 auf 393.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’924.57 USD wert. Das entspricht einem Plus von 9.25 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Eaton eine Börsenbewertung in Höhe von 148.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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