S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Eaton-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 213.28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 USD in die Eaton-Aktie investierten, hätten nun 46.887 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 429.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’147.69 USD wert. Damit wäre die Investition 101.48 Prozent mehr wert.

Eaton wurde jüngst mit einem Börsenwert von 168.18 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch