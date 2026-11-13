S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Eastman Chemical Company von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Eastman Chemical Company-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 115.86 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 86.311 Eastman Chemical Company-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’662.87 USD, da sich der Wert einer Eastman Chemical Company-Aktie am 12.11.2026 auf 65.61 USD belief. Damit wäre die Investition um 43.37 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte Eastman Chemical Company einen Börsenwert von 7.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch