S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Eastman Chemical Company-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Eastman Chemical Company-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.71 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.375 Eastman Chemical Company-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 08.10.2026 87.69 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 63.76 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.31 Prozent verringert.

Am Markt war Eastman Chemical Company jüngst 7.22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch