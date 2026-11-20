Vor 10 Jahren wurden Eastman Chemical Company-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Eastman Chemical Company-Anteile letztlich bei 74.18 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.348 Eastman Chemical Company-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2026 auf 61.71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83.19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.81 Prozent verringert.

Eastman Chemical Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch