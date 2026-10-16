S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eastman Chemical Company-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Eastman Chemical Company-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 107.37 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investiert hätte, hätte er nun 9.314 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 594.86 USD, da sich der Wert eines Eastman Chemical Company-Anteils am 15.10.2026 auf 63.87 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40.51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Eastman Chemical Company eine Börsenbewertung in Höhe von 7.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch