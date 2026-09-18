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Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002

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Profitabler Eastman Chemical Company-Einstieg? 18.09.2026 16:02:20

S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eastman Chemical Company-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Eastman Chemical Company eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Eastman Chemical Company
53.72 CHF -1.33%
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Am 18.09.2021 wurden Eastman Chemical Company-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 103.09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Eastman Chemical Company-Aktie investierten, hätten nun 0.970 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 66.24 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64.25 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 35.75 Prozent.

Eastman Chemical Company wurde am Markt mit 7.43 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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