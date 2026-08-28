Eastman Chemical Company Aktie 159505 / US2774321002
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28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Eastman Chemical Company-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eastman Chemical Company von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Eastman Chemical Company gewesen.
Am 28.08.2016 wurde die Eastman Chemical Company-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Eastman Chemical Company-Papier letztlich bei 67.25 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Eastman Chemical Company-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.487 Eastman Chemical Company-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 108.03 USD, da sich der Wert einer Eastman Chemical Company-Aktie am 27.08.2026 auf 72.65 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 108.03 USD, was einer positiven Performance von 8.03 Prozent entspricht.
Eastman Chemical Company markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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