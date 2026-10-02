S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 5 Jahren bedeutet

Das DXC Technology-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das DXC Technology-Papier bei 34.73 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 28.794 DXC Technology-Aktien. Die gehaltenen DXC Technology-Papiere wären am 01.10.2026 335.16 USD wert, da der Schlussstand 11.64 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 66.48 Prozent vermindert.

Am Markt war DXC Technology jüngst 1.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch