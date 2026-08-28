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DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061

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Rentables DXC Technology-Investment? 28.08.2026 16:02:20

S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren DXC Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

DXC Technology
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Heute vor 3 Jahren wurde die DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des DXC Technology-Papiers betrug an diesem Tag 20.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 485.673 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’342.40 USD, da sich der Wert einer DXC Technology-Aktie am 27.08.2026 auf 11.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46.58 Prozent.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 1.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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