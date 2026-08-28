DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentables DXC Technology-Investment?
|
28.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren DXC Technology-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die DXC Technology-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des DXC Technology-Papiers betrug an diesem Tag 20.59 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DXC Technology-Aktie investiert hätte, hätte er nun 485.673 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’342.40 USD, da sich der Wert einer DXC Technology-Aktie am 27.08.2026 auf 11.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 46.58 Prozent.
Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 1.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DXC Technology
|
28.08.26
|S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DXC Technology von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)