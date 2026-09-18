DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in DXC Technology eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 18.09.2025 wurde das DXC Technology-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das DXC Technology-Papier an diesem Tag bei 14.27 USD. Bei einem DXC Technology-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 700.771 DXC Technology-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8’016.82 USD, da sich der Wert eines DXC Technology-Papiers am 17.09.2026 auf 11.44 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 19.83 Prozent gleich.
Am Markt war DXC Technology jüngst 1.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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