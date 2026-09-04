DXC Technology Aktie 35991811 / US23355L1061
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04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in DXC Technology eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DXC Technology-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das DXC Technology-Papier letztlich bei 36.02 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.776 DXC Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (11.67 USD), wäre das Investment nun 32.40 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 67.60 Prozent verringert.
DXC Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.86 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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