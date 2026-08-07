S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Verlust hätte ein DXC Technology-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit DXC Technology-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das DXC Technology-Papier letztlich bei 41.09 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 243.368 DXC Technology-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.08.2026 gerechnet (11.09 USD), wäre das Investment nun 2’698.95 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 73.01 Prozent verringert.

DXC Technology wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.78 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch