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|Lohnender DXC Technology-Einstieg?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Wer vor Jahren in DXC Technology eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DXC Technology-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DXC Technology-Anteile an diesem Tag bei 13.32 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 75.075 DXC Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 14.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’114.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11.49 Prozent.
Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 2.37 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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