S&P 500-Titel DXC Technology-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DXC Technology-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DXC Technology-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DXC Technology-Anteile an diesem Tag bei 13.32 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 75.075 DXC Technology-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DXC Technology-Aktie auf 14.85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’114.86 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11.49 Prozent.

Der Börsenwert von DXC Technology belief sich zuletzt auf 2.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch