S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Duke Energy-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Duke Energy-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 122.37 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 8.172 Duke Energy-Papiere. Die gehaltenen Duke Energy-Aktien wären am 27.08.2026 987.50 USD wert, da der Schlussstand 120.84 USD betrug. Damit wäre die Investition 1.25 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von Duke Energy belief sich jüngst auf 95.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch