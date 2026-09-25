S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Duke Energy von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Duke Energy-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 122.32 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Duke Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81.753 Duke Energy-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 9’256.87 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113.23 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.43 Prozent verringert.

Alle Duke Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 89.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch