Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit Duke Energy-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Duke Energy-Anteile an diesem Tag 122.54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Duke Energy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.161 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’051.57 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.16 Prozent gesteigert.

Duke Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 101.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch