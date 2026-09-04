Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Duke Energy-Investmentbeispiel
|
04.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Duke Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Duke Energy-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Duke Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 87.93 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 113.727 Duke Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Duke Energy-Papiers auf 121.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’806.44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.06 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Duke Energy eine Marktkapitalisierung von 93.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Duke Energy Corp
Analysen zu Duke Energy Corp
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.