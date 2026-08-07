S&P 500-Titel Duke Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Duke Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Duke Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 89.66 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 11.153 Duke Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Duke Energy-Papiers auf 123.90 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’381.89 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.19 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Duke Energy eine Marktkapitalisierung von 96.51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch