Heute vor 3 Jahren wurden Duke Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Duke Energy-Aktie an diesem Tag 90.93 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Duke Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 109.975 Duke Energy-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 14’505.66 USD, da sich der Wert einer Duke Energy-Aktie am 25.11.2026 auf 131.90 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 45.06 Prozent gesteigert.

Am Markt war Duke Energy jüngst 102.56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch