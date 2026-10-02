S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DTE Energy von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der DTE Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 139.28 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 71.798 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’850.52 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Anteils am 01.10.2026 auf 123.27 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11.49 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für DTE Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 25.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch