S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DTE Energy von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DTE Energy-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 138.06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die DTE Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.724 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.44 USD, da sich der Wert eines DTE Energy-Papiers am 29.10.2026 auf 134.52 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 2.56 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete DTE Energy eine Marktkapitalisierung von 27.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch