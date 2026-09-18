S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DTE Energy von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem DTE Energy-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die DTE Energy-Aktie 114.00 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.877 DTE Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der DTE Energy-Aktie auf 130.44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114.42 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 114.42 USD entspricht einer Performance von +14.42 Prozent.

DTE Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch