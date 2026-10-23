S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DTE Energy von vor 10 Jahren verdient

Am 23.10.2016 wurde die DTE Energy-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 78.85 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die DTE Energy-Aktie investierten, hätten nun 126.826 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DTE Energy-Anteile wären am 22.10.2026 16’875.46 USD wert, da der Schlussstand 133.06 USD betrug. Damit wäre die Investition 68.75 Prozent mehr wert.

DTE Energy wurde am Markt mit 26.95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch