S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das DTE Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das DTE Energy-Papier bei 103.02 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die DTE Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97.069 DTE Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’040.19 USD, da sich der Wert einer DTE Energy-Aktie am 10.09.2026 auf 134.34 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30.40 Prozent zugenommen.

DTE Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 28.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch