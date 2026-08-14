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DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072

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Rentable DTE Energy-Anlage? 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in DTE Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

DTE Energy
121.40 EUR 0.62%
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Die DTE Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 106.54 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.386 DTE Energy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 139.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’309.65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.96 Prozent angezogen.

Insgesamt war DTE Energy zuletzt 28.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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