DTE Energy Aktie 370527 / US2333311072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable DTE Energy-Anlage?
|
14.08.2026 16:02:23
S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DTE Energy von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in DTE Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die DTE Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 106.54 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.386 DTE Energy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 139.53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’309.65 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 30.96 Prozent angezogen.
Insgesamt war DTE Energy zuletzt 28.95 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!