S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DTE Energy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 96.59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die DTE Energy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.035 DTE Energy-Anteilen. Die gehaltenen DTE Energy-Papiere wären am 08.10.2026 131.59 USD wert, da der Schlussstand 127.10 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31.59 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von DTE Energy betrug jüngst 26.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch