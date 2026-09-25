S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DTE Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurden DTE Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die DTE Energy-Aktie bei 82.33 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12.146 DTE Energy-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 24.09.2026 1’471.82 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121.18 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.18 Prozent angewachsen.

DTE Energy war somit zuletzt am Markt 25.60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch