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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel DTE Energy-Aktie: Hätte sich eine DTE Energy-Anlage vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?
Anleger, die vor Jahren in DTE Energy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit DTE Energy-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 136.78 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 USD in die DTE Energy-Aktie investierten, hätten nun 7.311 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 137.76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’007.16 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 0.72 Prozent.
Zuletzt verbuchte DTE Energy einen Börsenwert von 28.60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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