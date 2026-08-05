S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DR Horton von vor 5 Jahren verdient

Das DR Horton-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 96.34 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DR Horton-Aktie investiert, befänden sich nun 103.799 DR Horton-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’608.26 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 04.08.2026 auf 150.37 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 15’608.26 USD, was einer positiven Performance von 56.08 Prozent entspricht.

DR Horton wurde am Markt mit 41.02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch