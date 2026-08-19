S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DR Horton-Investment von vor einem Jahr verloren

Am 19.08.2025 wurden DR Horton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 168.11 USD. Bei einem DR Horton-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.948 DR Horton-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 145.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 866.58 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 866.58 USD entspricht einer negativen Performance von 13.34 Prozent.

Am Markt war DR Horton jüngst 41.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch