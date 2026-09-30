S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel hätte eine Investition in DR Horton von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.97 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DR Horton-Aktie investiert, befänden sich nun 11.909 DR Horton-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DR Horton-Papiers auf 139.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’660.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.01 Prozent vermehrt.

Der DR Horton-Wert an der Börse wurde auf 39.02 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch