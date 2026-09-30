D.R. Horton Aktie 923870 / US23331A1097
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel hätte eine Investition in DR Horton von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen DR Horton-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem DR Horton-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 83.97 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DR Horton-Aktie investiert, befänden sich nun 11.909 DR Horton-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DR Horton-Papiers auf 139.40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’660.12 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 66.01 Prozent vermehrt.
Der DR Horton-Wert an der Börse wurde auf 39.02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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