S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 5 Jahren eingebracht

Am 28.10.2021 wurde das DR Horton-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das DR Horton-Papier an diesem Tag 89.36 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 111.907 DR Horton-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 147.02 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’452.55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64.53 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für DR Horton eine Börsenbewertung in Höhe von 41.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch