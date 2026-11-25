Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit DR Horton-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das DR Horton-Papier an diesem Tag 101.09 USD wert. Bei einem DR Horton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.989 DR Horton-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 150.53 USD, da sich der Wert einer DR Horton-Aktie am 24.11.2026 auf 152.17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 50.53 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von DR Horton belief sich zuletzt auf 39.36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch