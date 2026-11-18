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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DR Horton von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen DR Horton-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der DR Horton-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die DR Horton-Anteile bei 128.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78.088 DR Horton-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 143.52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’207.25 USD wert. Damit wäre die Investition 12.07 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von DR Horton belief sich zuletzt auf 39.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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