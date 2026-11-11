S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurden DR Horton-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 146.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6.803 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 149.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’018.44 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1.84 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte DR Horton einen Börsenwert von 41.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch