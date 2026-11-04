S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem DR Horton-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28.75 USD. Bei einem DR Horton-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.478 DR Horton-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 145.23 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 505.15 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 405.15 Prozent.

Zuletzt verbuchte DR Horton einen Börsenwert von 41.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch