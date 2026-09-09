S&P 500-Titel DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DR Horton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.09.2016 wurden DR Horton-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30.22 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die DR Horton-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33.091 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’582.73 USD, da sich der Wert eines DR Horton-Papiers am 08.09.2026 auf 138.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 358.27 Prozent vermehrt.

Insgesamt war DR Horton zuletzt 39.95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch