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Dow Aktie 46837437 / US2605571031

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Profitabler Dow-Einstieg? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dow von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Dow-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Dow
24.49 CHF 0.71%
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Vor 5 Jahren wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.47 USD. Bei einem Dow-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.815 Dow-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 501.93 USD, da sich der Wert einer Dow-Aktie am 15.09.2026 auf 29.85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49.81 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Dow betrug jüngst 20.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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