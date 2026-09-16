Dow Aktie 46837437 / US2605571031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Dow-Einstieg?
|
16.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dow von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Dow-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Dow-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 59.47 USD. Bei einem Dow-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16.815 Dow-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 501.93 USD, da sich der Wert einer Dow-Aktie am 15.09.2026 auf 29.85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 49.81 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Dow betrug jüngst 20.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dow Inc
|
16.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dow von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dow-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)