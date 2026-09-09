Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dow-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dow gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Dow-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Dow-Anteile bei 53.71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dow-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.862 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 55.05 USD, da sich der Wert einer Dow-Aktie am 08.09.2026 auf 29.57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -44.95 Prozent.
Der Börsenwert von Dow belief sich zuletzt auf 21.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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