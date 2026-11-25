Vor 1 Jahr wurden Dow-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 23.20 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dow-Aktie investiert, befänden sich nun 431.034 Dow-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’478.45 USD, da sich der Wert eines Dow-Anteils am 24.11.2026 auf 28.95 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24.78 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Dow belief sich jüngst auf 20.71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch