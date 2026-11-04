S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dow-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Dow-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 49.73 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Dow-Aktie investiert hat, hat nun 201.086 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dow-Aktie auf 33.79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’794.69 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 32.05 Prozent.

Dow markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 24.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch