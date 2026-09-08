S&P 500-Titel Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dover von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Dover-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Dover-Aktie an diesem Tag bei 178.00 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Dover-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 56.180 Dover-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.09.2026 auf 192.88 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’835.96 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8.36 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Dover eine Marktkapitalisierung von 25.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch